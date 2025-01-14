صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختار الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

ينزل الريدز ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ21 في الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.


خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويحتل ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المرتبة الثالثة برصيج 40 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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