تشكيل تشيلسي أمام بورنموث في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

حدد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بورنموث، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث

يلتقي البلوز مع ضيفه بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو – فوفانا، كلويل، جيمس.

خط الوسط: لافيا، مويسيس كايسيدو، بالمر.

خط الهجوم: نيتو، سانشو، نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وتنقل مباراة تشيلسي وبورنموث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

