تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم الثلاثاء اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة ذلك فى إطار تواصل وتعاون جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، مع كافة مؤسسات الدولة، لبحث تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم والاستفادة من الخبرات العلمية التى يذخر بها فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

و نقل نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة  لمحافظ أسيوط موجهًا فى الوقت ذاته جزيل الشكر لدعمه ومشاركته فى كافة أنشطة وفعاليات فرع الجامعة للوجه القبلي، وتناول اللقاء أطر التعاون المشترك بين فرع الجامعة والمحافظة في مجال البحوث الزراعية ومنتجاتها لفتح منافذ لبيع المنتجات للمواطنين والاشتراك في المعارض التي تنظمها المحافظة لخدمة المجتمع بمحافظة أسيوط والاستفادة من مبادرة إعادة التدوير التي أطلقتها المحافظة للاستفادة من الرواكد الصلبة الموجودة بالفرع

منوهًا على أهمية استثمار أراضي فرع الجامعة المطلة على ميدان أسماء الله الحسنى بإقامة مشروعات لخدمة المواطنين، داعيا الله عز وجل دوام التوفيق والنجاح لكافة مؤسسات الدولة المصرية

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على دور جامعة الازهر فى دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة فى كافة المجالات وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية والتنموية التى يجرى تنفيذها فضلا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الازهر فرع أسيوط وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها ودعم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات

 مشيرا إلى الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات والمرافق 

وأشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة فى كافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تنظمها جامعة الازهر فرع اسيوط ودعم انشطة الجامعة وبرامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية وخاصة فى قطاع الديني والطبي  على السواء.

اسيوط افة أفق الـ ألا الات اشتراك أصل اطار استثما استفادة آسية اسيو الازه الأزهر الاستفادة الاشتراك الب البح أرض أرع أرك ازهر البحوث أحمد الطيب شيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر التدوير التعاون التعاون المشترك احم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح

"لتلبيه احتياجات المواطنين" محافظ أسيوط يوجه بزيادة إنتاج اسطوانات البوتاجاز لـ 73 ألف يوميًا

محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الثانوية بنات بحى شرق

"مكافحة الفساد والحوكمة " فى برنامح تدريبى بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح ملتقى المرأة الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي

تخفيفًا لمعاناة السفر.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدتي التغذية العلاجية وأورام الأطفال بالمستشفى الجامعي

استخدام الذكاء الاصطناعي فى نشر الشائعات فى ندوة لمركز إعلام أسيوط

حملة مكبرة لإزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع مدينة ديروط

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

الأهلي يرفع عرضه لتجديد حمزة علاء بإمتيازات جديدة