تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

التقى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم الثلاثاء اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة ذلك فى إطار تواصل وتعاون جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، مع كافة مؤسسات الدولة، لبحث تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم والاستفادة من الخبرات العلمية التى يذخر بها فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

و نقل نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة لمحافظ أسيوط موجهًا فى الوقت ذاته جزيل الشكر لدعمه ومشاركته فى كافة أنشطة وفعاليات فرع الجامعة للوجه القبلي، وتناول اللقاء أطر التعاون المشترك بين فرع الجامعة والمحافظة في مجال البحوث الزراعية ومنتجاتها لفتح منافذ لبيع المنتجات للمواطنين والاشتراك في المعارض التي تنظمها المحافظة لخدمة المجتمع بمحافظة أسيوط والاستفادة من مبادرة إعادة التدوير التي أطلقتها المحافظة للاستفادة من الرواكد الصلبة الموجودة بالفرع

منوهًا على أهمية استثمار أراضي فرع الجامعة المطلة على ميدان أسماء الله الحسنى بإقامة مشروعات لخدمة المواطنين، داعيا الله عز وجل دوام التوفيق والنجاح لكافة مؤسسات الدولة المصرية

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على دور جامعة الازهر فى دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة فى كافة المجالات وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية والتنموية التى يجرى تنفيذها فضلا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الازهر فرع أسيوط وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها ودعم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات

مشيرا إلى الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات والمرافق

وأشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة فى كافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تنظمها جامعة الازهر فرع اسيوط ودعم انشطة الجامعة وبرامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية وخاصة فى قطاع الديني والطبي على السواء.