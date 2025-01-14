فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم ضخم خلف الغشاء البريتوني للبطن لسيدة أربعينية

نجح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء في إجراء استئصال ناجح لورم ضخم خلف الغشاء البريتوني للبطن لمريضة تبلغ 40 عامًا

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعةوتحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أبو المجد عميد المعهد والدكتور دعاء وديع رئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي

وهنأ ‏الدكتور أحمد المنشاوي، الفريق الطبي بمعهد جنوب مصر للأورام؛ لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية، واستئصال الورم الضخم، الذي يصل إلى 30×27 cm، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يُضاف إلى سجل نجاحات المعهد المشهود له بالكفاءة، وبتميز كوادره الطبية؛ وقدراتها على إجراء أصعب العمليات الجراحية، وأكثرها تعقيدًا، ودقة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على إن إدارة الجامعة تحرص على رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بالمعهد؛ لتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية، والعلاجية اللازمة لعلاج مرضى الأورام المترددين على المعهد من مختلف محافظات الصعيد.

وكان معهد جنوب مصر للأورام استقبل حالة المريضة وكانت تعاني من تورم، وانتفاخ بالبطن، وبإجراء الفحوصات، والأشعة؛ تم اكتشاف ورم ضخم، ضاغط علي الكُلي اليمنى، والبنكرياس، وشرايين، وأوردة البطن الرئيسة، وممتد إلى منطقة الحوض، وتم استئصال كامل للورم، والكُلى اليمنى؛ حفاظًا على صحة المريضة

وضمّ الفريق الطبي الذي أشرف على الجراحة من قسم جراحة الأورام بالمعهد؛ الدكتور أحمد عوض سيد الأستاذ بالقسم، والدكتور عبدالرحمن كامل فتحي المدرس المساعد بالقسم، والدكتور إسلام حسن المعيد بالقسم، والدكتور عبدالباري جمال المعيد بالقسم، والدكتور إسلام عامر الطبيب المقيم.

وضمّ فريق التخدير بالعملية من قسم التخدير بالمعهد؛ الدكتور أشرف أمين الأستاذ بالقسم، والدكتور معاذ التهامي، والدكتور محمد فرغلي، والدكتور محمد حسين، المدرسين بالقسم، والدكتور خالد حسين خليفه طبيب مقيم، والدكتور سيف الدين جمال المدرس المساعد بالقسم، كما ضمّ فريق التمريض؛ يوسف صبحي، وشروق عبد الكريم، وحجة محمد سلطان