تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع العمداء الجدد لكليات الآداب والصيدلة والهندسة

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء العمداء الجدد بالجامعة وذلك بعد صدور قرارات جمهورية بتعيين الدكتور مجدي علوان عميدًا لكلية الآداب والدكتورة جيهان فتيح عميدًا لكلية الصيدلة، والدكتور خالد صلاح عميدًا لكلية الهندسة

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن أطيب تمنياته للعمداء الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام منصبهم، موجهًا الشكر والتقدير للسادة العمداء السابقين؛ لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التطوير بجامعة أسيوط، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية

وأكد الدكتور المنشاوي على أهمية التطوير الشامل للكليات والأداء الإداري بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة، وخطتها الإستراتيجية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي

وكما أكد رئيس جامعة أسيوط؛ ضرورة بذل الجهود للمساهمة في استمرار تفوق الجامعة دوليًا علي كافة المستويات سواء كانت الإدارية، أو التعليمية، والعلمية، والبحثية، مشيرًا إلي أهمية مواكبة التقدم العلمي والبحثي المتسارع دوليًا

