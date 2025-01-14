حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز محافظة المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق، ورفع المخلفات لتحسين مستوى النظافة وتجميل الشوارع والميادين، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويوفر بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

في مدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية أعمال نظافة ورفع تراكمات المخلفات من الطرق السريعة، مثل الطريق الدائري وطريق مصر أسوان الزراعي في مناطق بني أحمد الغربية، بني محمد سلطان، كدوان، الجارحي، ومناطق أخرى. كما تم تنظيف كورنيش النيل ورش الأشجار وتقليمها في وسط المدينة وميدان عمر أفندي، مع نقل المخلفات إلى المقلب الوسيط.

في مركز ديرمواس، شملت الحملات مجمعات المدارس والبريد والأسواق ومواقف السيارات في قرى (دلجا، اسمو العروس، الرحمانية، بني حرام، كفر خزام، طوخ، النجارين)، حيث تم رفع المخلفات الصلبة، وتمهيد الطرق، وتحسين مستوى النظافة بالقرى.

في بني مزار، تضمنت الحملات رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية مثل (أبو حسيبة، الحرية، العاشر، الجمهورية، الثورة)، وتنفيذ حملات نظافة في قرى (الحسينية، بني علي، القيس، بني صامت، صندفا)، إلى جانب تمهيد الطريق الزراعي مصر-أسوان وقص الحشائش. كما تم تطوير مداخل قرية أبو جرج لإبراز مظهر حضاري لائق.

أما في مطاي، فشملت الحملات رفع المخلفات من الشوارع والقرى (حلوة، بردنوها، أبوان)، وتطوير طريق مصر أسوان الزراعي، مع إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة، ومنع وجود وصلات كهربائية مكشوفة حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي أبو قرقاص، ركزت الوحدة المحلية على كنس وتمهيد الشوارع، ورفع المخلفات من قرى (أبو قرقاص البلد، أبيوها، بني موسى)، لتحسين مستوى النظافة بالمناطق التابعة.

كما قام مركز سمالوط برفع نقاط تجمع القمامة اليومية وكنس الشوارع والميادين، إضافة إلى تحسين مستوى الإنارة بالطرق الرئيسية والجانبية، ومتابعة إنشاء المحطات الوسيطة للمساهمة في التخلص الآمن من القمامة.

وفي ملوى، استهدفت الحملات رفع المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي، مع تمهيد الطرق في شوارع المدينة والقرى، للحفاظ على البيئة ومنع انتشار الأمراض.