غادة عادل بطلة مسلسل "اللمبة الزرقا" على إنرجي في رمضان

تعاقدت الفنانة غادة عادل على تقديم مسلسل “اللمبة الزرقا” عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان ٢٠٢٥.

تفاصيل مسلسل “اللمبة الزرقا”

مسلسل “اللمبة الزرقا” لـ غادة عادل مع إنرجي، هو من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي، وتعاقدت غادة عادل على مسلسل اللمبة الزرقا بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي وإيناس سلامة الشواف مسؤول التنسيق بالإذاعة،وقالت عايدة سعودي إنها سعيدة بالتعاقد مع غادة عادل لتكون ضمن المشاركين في خريطة راديو إنرجي الرمضانية هذا العام.

أحدث أعمال غادة عادل

ومن ناحية أخرى تشارك غادة عادل فى فيلم جديد يحمل عنوان وفيها إيه يعني، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، كل من أسماء جلال، ميمي جمال، ومن تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، والاسم مؤقت حتى الآن.

قصة فيلم “فيها إية يعني”

تدور أحداث فيلم فيها إية يعني في إطار اجتماعي كوميدي، حول ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل التى تؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

آخر اعمال غادة عادل

وكان اخر اعمال غادة عادل هو فيلم أهل الكهف، وقدمت غادة خلاله شخصية الأميرة بريسكا التى تعيش قصة حب مع خالد النبوي، أما بيومي فؤاد فلعب دور إمبراطور إحدى البلاد ووالد غادة عادل، والعمل تناول قصة أهل الكهف والتي تعتمد على أشخاص يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في أزمنة مختلفة عما عاشوا بها، وهو مأخوذ عن رواية لـ توفيق الحكيم.