انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات



كشف الإعلامى محمد الليثى إن مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع نادي الاتحاد الليبي شهدت انفراجه واضحة خلال الساعات الماضية بعدما حصل اللاعب على وعد من إدارة النادي الليبي باقتراب إنهاء أزمة المستحقات المالية لمؤمن سليمان مدرب الفريق والزمالك الأسبق التي تسببت في حرمانه من القيد خلال يناير الجاري.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " عقد كهربا جلسة مع مسئولو الأهلي أمس، الأثنين، لمتابعة تطورات انتقاله للنادي الليبي".



وأردف: "تم الاتفاق على الخطوط العريضة وسيتم التوقيع خلال ساعات ".

