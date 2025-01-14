وزير التعليم إعفاء الطلاب غير القادرين من رسوم المحاولات بالبكالوريا

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية ينقسم إلى مرحلتين: مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي). وأضاف الوزير أن النظام يعتمد على السماح بتكرار المحاولات لدخول الامتحانات، مع فرض رسوم على المحاولات التالية بعد المحاولة الأولى التي ستكون مجانية، مع إعفاء الطلاب غير القادرين من هذه الرسوم.

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأوضح الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية هي مجرد مقترح حاليًا، وأن الوزارة منفتحة على أي تعديلات من خلال الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن المقترح لا يزال يحتاج إلى تعديلات قانونية. وأكد أنه لا يمكن ربط مستقبل الطالب بمحاولة امتحانية واحدة فقط. وأضاف أن النظام الجديد يأتي بعد مراجعة شاملة لتجارب التعليم السابقة، حيث كان عدد المواد الدراسية في النظام الحالي 32 مادة، وهو عدد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هذا العدد قد تم تقليصه في النظام الجديد.

وتابع الوزير أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يعتمد على دراسة الأنظمة التعليمية الدولية، بهدف تقليل الدروس الخصوصية وتقليص الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور. كما أشار إلى أن غير القادرين سيتم إعفاؤهم من رسوم محاولات التحسين.

جاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، التي ستستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية. وكان من بين الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتضمن اليوم الأول عقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى الآراء والمقترحات بشأن النظام المقترح.

