جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط (2) قضية.  

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3135) مخالفة مرورية متنوعة.  

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (50) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (227) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط  عدد (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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