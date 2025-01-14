حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة بالمحافظات

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 13 كجم لمخدر الحشيش - 4 كجم لمخدر البانجو) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
تنفيذ عدد (811) حكم قضائي متنوع.
مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من 13 كجم لمخدر البانجو – 15 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية اتجار فى المواد المخدرة الإجراءات القانونية

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