ماراثون أقرأ 2025 في الإسكندرية.. زراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة.

تشارك مكتبة الإسكندرية في النسخة الرابعة من مبادرة "ماراثون أقرأ"، الذي يُعد أكبر ماراثون نوعي للقراءة، ويُقام في ست دول عربية هي السعودية، مصر، عُمان، المغرب، الجزائر، وتونس، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025.

ويُنظم الماراثون مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 'إثراء" بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، إلى جانب 19 مكتبة أخرى في الوطن العربي. يهدف الماراثون إلى تحفيز المجتمعات العربية على القراءة داخل المكتبات العامة، تعزيزًا لدور المكتبات في إثراء الحياة الثقافية والعلمية. ويطمح إلى إلهام مليون قارئ وقارئة بحلول عام 2030.

وتتميز نسخة هذا العام بالتعاون مع مكتبات عربية متعددة، ما يتيح مصادر معرفية غنية ويعزز مهارات القراءة بين مختلف الفئات. كما يسعى الماراثون إلى غرس الوعي البيئي، حيث يتعهد مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة.

ويحصل المشاركون على ميداليات تحفيزية بأربع فئات، نحاسية لقراءة 100 صفحة، برونزية لقراءة 200 صفحة، فضية لقراءة 500 صفحة، وذهبية لقراءة 1000 صفحة، مع هدف الوصول إلى مليون صفحة مقروءة وزراعة 10 آلاف شجرة.

وينضم إلى الماراثون عدد من المكتبات، منها "مكتبة إثراء، بيت الثقافة بالدمام، مكتبات إدارة مصادر المعرفة جامعة جدة، مكتبة الملك فهد العامة بجدة "السعودية"، مكتبة الإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفروعها المختلفة، ومكتبات من عُمان، المغرب، الجزائر، وتونس".