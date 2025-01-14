وزارة الداخلية تنظم عدد من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 
    
تضع وزارة الداخلية فى مقدمة إستراتيجيتها الأمنية ضرورة توعية النشء بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف القطاعات الأمنية.. وذلك لإنشاء جيل يعى أهمية أمن الوطن والحفاظ  على مقدراته ليسهم بدوره الوطنى فى حمايته.. فقد تم تنظيم زيارات مختلفة لطلبة المدارس للعديد من المواقع الشرطية ومن خلال هذه الزيارات يتم إطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة وما يتمتعون به من إنضباط وإلتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل.
   
حيث إستقبلت أقسام الشرطة طلاب المدارس للتعرف على طبيعة عملها ودورها فى حفظ الأمن وسرعة تلقى والإستجابة لبلاغات المواطنين.
  
وقد تضمنت الزيارات إدارات الحماية المدنية بعدد من المحافظات، حيث إشتملت على محاضرات توعوية حول مهام عملها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتم إشراك الطلاب فى تطبيقات عملية لبعض المواقف بمشاركة رجال الحماية المدنية  مما يعزز فهمهم لطبيعة عمل رجال الحماية المدنية وتسهم فى تنمية ثقافة ووعى الطلاب حول مبادئ التعامل مع بعض الأخطار خاصةً الحرائق.

كما شملت الزيارات إدارات المرور التى أتاحت للطلاب التعرف على قواعد وإرشادات المرور وكيفية القيادة الآمنة، وتهدف لغرس القيم المرورية الإنضباطية لديهم منذ الصغر وبناء أجيال تحترم  قواعد المرور وتتيح فرصة لهم لمعرفة طبيعة عمل رجال المرور وهو ما يشجع لديهم روح الإنضباط.

وفى ذات السياق قام عدد من ضباط وضابطات الشرطة بمديرية أمن الفيوم بتنظيم زيارة إحدى دور رعاية الأطفال "من ذوى الهمم".

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