ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين

حوادث
متهمين
متهمين

 
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد  (4 شركات "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر استيلاء علي مبالغ مالية الاستيلاء على مبالغ مالية الاحتيال على المواطنين السياحة والآثار النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النصب

مواد متعلقة

التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 16 طن دقيق مدعم بحملة تموينية

وزارة الداخلية تنظم عدد من الزيارات لطلاب المدارس ودور الرعاية لمختلف المواقع الشرطية

تحرير 157 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ضبط عنصر إجرامى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة بالبحيرة

ضبط أحد الأشخاص متهم بغسل 31 مليون جنيه

سقوط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بجنوب سيناء
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

الأهلي يرفع عرضه لتجديد حمزة علاء بإمتيازات جديدة