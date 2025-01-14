خلال 24 ساعة.. ضبط 377 قضية مخدرات بالمحافظات
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (377) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (423) متهم.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (159 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متهم).
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهمين إرتكبوا (42) حادث متنوع.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (29) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (326) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها: ضبط عدد (21) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25897) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.