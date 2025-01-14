قال علاء ميهوب، نجم الأهلي الأسبق، إنه يتمنى العودة للقلعة الحمراء في منصب مدير الكرة.

علاء ميهوب: الجماهير تطالب بتعييني مدير للكرة.. والنجاح ليس بتوقيع العقوبات

وأوضح علاء ميهوب عبر kora ai podcast أن إدارة الأهلي لم تتواصل معه بشأن تولي هذا المنصب ولكن الجماهير تطالب بتعيينه كمدير للكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نجاح الأهلي دائمًا في قوة واستقرار غرفة الملابس لأن الفريق دائمًا يضم نجومًا كبارًا ودون الدخول في صدامات وتوقيع الغرامات المالية.

وأضاف:" يجب وضع قواعد وأسس دون الصدام مع النجوم ودون عصبية أو "عصا" كما يتصور البعض بل بلغة حوار سهلة وبالتالي يجب أن يقتنع النجوم بمن يقوم بهذا الدور".



وأكد أن محمد رمضان المدير الرياضي لديه مهام عديدة ويجب أن يتفرغ شخص آخر قوي لمنصب مدير الكرة.

وأوضح ميهوب أن الفريق الأحمر لا يحتاج لضم مهاجم جديد إلا بشرط واحد وهو تغيير طريقة اللعب لأن وسام أبو علي مهاجم متميز.

وأكد أن الأهلي لا يحتاج إلى لاعب وسط بإمكانيات حمدي فتحي في كأس العالم للأندية بل يحتاج للاعب هجومي بشكل أكبر.

وأوضح أن الأهلي يحتاج بالفعل لعودة محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفريق في كأس العالم للأندية لتدعيم مركز الجناح.

