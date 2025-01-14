لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 73 متهم بـ " خلية التجمع " لـ 24 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خليه التجمع ".. لجلسة 24 فبراير المقبل للإستكمال المرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

قائمة أسماء المتهمين:

حسام الإسلام أنور محمد سلام السن 61 أستاذ متفرغ "محبوس" وأيمن عبد الرازق حسين حسن حركي " ساجد، أبو الشباب " "محبوس" وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل "محبوس" السن 66. مدرس وکمال نبيل محمد عبد الله فياض "محبوس" السن 54 - مهندس ميكانيكا وأبو زيد محمد محمد الطانوبي "محبوس" السن 67. بالمعاش وشعبان عويس شعبان عبد الهادي "هارب" السن 56. مدرس وعماد على محمد صديق "محبوس" السن 59- صيدلي ويسري مصطفي إبراهيم مصطفي "محبوس" السن 53. محاسب مدير قطاع مالي بالشركة الوطنية للتجارة والمقاولات وهاني محمد علي عبد الوهاب دسوقي "محبوس" السن 47. مالك شركة وأسامة نصر الدين محمد مصطفي "هارب" السن 66 طبيب ومحمد إبراهيم أحمد حسين سليمان. "محبوس" السن 52 مدرس وعبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي " محبوس"

السن 60 مهندس زراعي ومحمد السيد عبد الفتاح عبد الغني عطية "محبوس" السن 31 محامي ومحمود عبد القادر هنداوي محمد "محبوس" السن 53 بالمعاش وعبد الله جابر خميس السيد "محبوس" السن 34 - فني وأحمد رجب المحمدي القللي "هارب" السن 31. محامي.

وضمت الأسماء أيضًا كل من: عبد السلام أحمد عبد السلام المليجي " محبوس" السن 58 تاجر ورضا صلاح قباري عطا الله " هارب" السن 46 حاصل على بكالوريوس وإبراهيم محمد جابر حافظ يوسف. "محبوس" السن 59 وعلي جابر حسن رضوان الليثي " هارب " السن 37 فني ومحمد علي عبد الرحمن محمد مرسي نوح " محبوس" السن -71 بالمعاش وعبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني محبوس" السن 60 شريك ومدير شركة اليسر للإنشاء والتعمير وعبد القوي محمد عبد القوي الشنواني " هارب" السن 66 - مالك شركة الرياض للإنشاءات ومحمد هادي محمد عبد المنعم بيومي. " محبوس " السن 69. مهندس وأحمد مسعد عبد المعطي الطيبي " هارب" السن 66 بالمعاش وحسن زكي محمد مسعود "محبوس" السن 67 طبيب وعادل إبراهيم عبد الحميد محمد قاسم السن 56 مالك شركة القمة للبصريات " هارب" والغباشي الشرنوبي إبراهيم العطوي "محبوس" السن 66. بالمعاش وفراج السيد فراج عياد "هارب" السن 48. حاصل على ليسانس وعابد السعيد السيد عياد " هارب " السن 50. ترزي ومحمود أحمد سعد بدوي "محبوس" السن 40 مندوب مبيعات وعادل عبد العظيم عبد القوي عياد محبوس " السن 64 - مهندس وفتحي عبد الستار محمد محمد الفار " محبوس" السن 53 وماهر عبد العظيم نبوي الصعيدي السن 55 مندوب مبيعات وعبد الباسط محمد سليمان الجزير " هارب " السن 54 - مدرس "هارب" وأسامة علي محمد يونس السن ٥٥. حاصل على معهد فني صناعي "هارب" وسعيد عبد الباسط عبد العزيز على خليفة السن 53. موظف "هارب" وأشرف المرسى منصور قمر محبوس" السن 49 مندوب مبيعات وناصر محمد على عمر الكويتي " محبوس " السن 48 - محاسب وحسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف السن 53 مدرس

" محبوس".

و شملت قائمة الأسماء علي كل من: محمد على أحمد زيد " هارب" السن 44. مدرس وضياء محمد عبد المجيد أبو المجد والسن 47. موظف " هارب " والتابعي محمد حسن البربري " محبوس" السن 67 - بالمعاش ومحمود حامد محمد نور الدين "هارب" السن 55 تاجر ورضا السيد أبو الغيط عبده عليوة "محبوس" السن 45 فني تخدير ومتولي محمد متولي عطية " محبوس" السن 65. مهندس وياسر السيد عبد الفتاح الألفي " محبوس" السن 59. محامي ومحمد على أحمد هريدي هارب السن 58 محامي حر والسيد محمد بخيت عبد الجواد محبوس" السن 52 فني صيانة ومحمد زكي عبد الحميد محمد محبوس" السن 56 طبيب بشري وأشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي محبوس السن 54 تاجر وحسيني محمود أحمد أبو العنين محبوس " السن 64. بالمعاش وأسامة السيد بركات مرسي هارب" السن 54. حاصل على بكالوريوس إعلام وعبد الرحمن إبراهيم سليمان منصور السن 45. مدرس " محبوس" وأحمد صالح علي أحمد سليمان محبوس" السن 29، عامل ومجدي مصطفي كمال الخلفاوي " محبوس السن 58. أستاذ بمعهد العلوم البحرية وجمال فرحات على محمد حسن محبوس" السن 37. دكتور جامعي وجمال حسن أحمد عبد اللطيف " محبوس" السن 56. محاسب قانوني ومحمد عويس عبد التواب علام الفيش محبوس" السن 41 دكتور سابق بجامعة الفيوم وشعبان عبد الستار السيد عبد ربه " محبوس" السن 60 مدرس ومحمد فاروق منصور صميدة السن 40 مندوب مبيعات محبوس ومحمد الحسيني أحمد عامر - محبوس" السن 44 -أخصائي أشعة وعبد التواب مسعود على عمار محبوس" السن 50. موظف وحجاج عشري عويس مجاهد هارب السن 47. عامل.

وأيضًا كل من: محمد عبد الله عبد البصير عبد الله هارب" السن 50. بالمعاش وسلامة هاشم عبد التواب خلي دي "هارب" السن 47. عامل ومحمود شعبان فرحات شعبان السن 59. مدرس "هارب" وطه جمال طه السيد "هارب" السن 37 حاصل على ليسانس وبلال عمر السيد سعيد محبوس" السن 45 محامي ومحمد علي محمد محمد هارب السن 40. حاصل على ليسانس وناصر عجمي السيد عجمي هارب " السن 37. نقاش وعبد الحكيم عبد الله محمد عبد الله وشهرته عبد الحكيم أبو بصل " محبوس" السن 40 - مدرس بالمعاش ومحمود فتحي شاكر حسين المنصوري "محبوس" السن 36. كميائي بشركة عجيبة للبترول.

نص الاتهامات الموجهة للمتهمين:

جاء نص الاتهامات بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية:

أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع

تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا - بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت قد أمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد امرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبطط وإحضار المتهمين الهاربين.

وقامت النيابة بإخطار المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.

