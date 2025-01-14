نادي جامعة حلوان يعلن افتتاح مدرسة تنس الطاولة



يشهد نادي جامعة حلوان حدثًا رياضيًا مميزًا بافتتاح مدرسة تنس الطاولة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي لتطوير المواهب الرياضية.

وتتميز المدرسة بفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية، مع توفير برامج تدريبية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تؤكد الدور المجتمعي للنادي وحرصه على دمج جميع فئات المجتمع.

وقد أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي: "نسعى من خلال افتتاح مدرسة تنس الطاولة إلى اكتشاف المواهب الجديدة وصقلها، وتوفير بيئة تدريبية احترافية للجميع. ويسعدنا بشكل خاص تقديم برامج متخصصة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس رؤية النادي الشاملة في خدمة المجتمع."

وحددت إدارة النادي رسوم الاشتراك الشهري بـ 300 جنيه للأعضاء و350 جنيهًا لغير الأعضاء.

للاستفسار والتسجيل، يمكن التواصل مع:

- الكابتن أحمد صلاح: 01010506984

- الإداري أحمد سمير: 01112422470

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الرياضية التي يقدمها نادي جامعة حلوان لخدمة أبناء المجتمع وتعزيز دوره في نشر الثقافة الرياضية.