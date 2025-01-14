إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا..بالاسماء

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اسعاف
اسعاف

أصيبت طالبتين بهبوط عام خلال أداء امتحانات مادتي الجغرافيا الشعبة الادبي  والأحياء الشعبة العلمي في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة طالبتين داخل  مدرسة مغاغة الثانوية بنات، بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، أثناء أداء امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اصابة "زينب أ. ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بمضاعفات ما بعد عمل منظار جراحي بالمعدة، داخل اللجنة رقم 4، و"داليا ج. م."، 17 سنة، بإغماء داخل اللجنة رقم 33.

 

تم نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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