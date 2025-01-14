محافظ الدقهلية: تشغيل آلية عرض أسعار الخضروات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ

محافظات
شاشات عرض
شاشات عرض

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء الفعلي من تشغيل آلية عرض أسعار الخضراوات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ للبيع بمدينة المنصورة

 وأوضح أن الأسعار المعلنة يتم متابعتها عن طريق مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لمتابعة بيع السلع بالأسعار الحقيقية دون مغالاة أو استغلال من قبل البائعين، في إطار حرص المحافظة على التزام مستغلي المنافذ بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية، والتي حددتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين بالأسعار الاسترشادية، بعد دراسة أسعار سوق الجملة، ويتم البيع بهامش ربح بسيط بما يضمن مصالح المواطنين والتجار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه انطلاقا من هذا قامت المحافظة باستحداث آلية تكفل عرض الأسعار العادلة لتلك الخضراوات بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، عن طريق وضع شاشات لعرض أسعار 6 أصناف من السلع الأساسية كمرحلة أولى من الخضراوات الأساسية للمواطنين تشمل( بطاطس - طماطم - باذنجان - خيار - بصل - فلفل) موضحا بها السعر وتاريخ اليوم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن شاشات عرض الأسعار والبيانات تعمل عن طريق شبكة يمكن متابعتها من مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة، وتقوم مديرية التموين بتقييم الأسعار وتحديث بياناتها أولا بأول وفقا لمتغيرات السوق وبما يكفل التصدي لمحاولة التلاعب في الأسعار، وتحتوي الشاشة على أرقام هواتف الجهات الرقابية بما يمكن المستهلك من الإبلاغ فورا عن أي شكوى في حالة تلاعب مستغل المنفذ والبيع بأسعار أزيد من السعر المعلن بالشاشة.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة بجميع قطاعاتها تهيب بجميع المواطنين المترددين على تلك المنافذ بالمشاركة في تفعيل تلك الآلية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز في الأسعار لضمان حقوقهم والمساهمة بشكل ايجابي في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والانضباط في السوق، كما أن المحافظة حرصت على أن تضع متابعة آلية لضمان تشغيلها على مدار اليوم وكشف أي محاولة لإيقافها أو تعطيلها والتحرك على الفور تجاه المنفذ لإعادة تشغيلها.

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش بالمديرية تقوم بالرقابة المستمرة على مدار الساعة لأسعار السلع الأساسية للخضراوات المتفق عليها ومنع أي محاولة للتلاعب بأسعارها أو تغييرها إلا وفقا لآليات محددة والرجوع إلى الأسعار الاسترشادية قبل تغيير أي أسعار والتأكد من حقيقة السعر ومناسبته للسلعة بما يضمن حقوق المواطنين في سعر عادل.

منافذ البيع بالمنصورة

1000526455
1000526455
1000526447
1000526447
1000526445
1000526445
1000526441
1000526441
1000526449
1000526449
1000526443
1000526443
اسعار الخضراوات الاسعار الاسترشادية الجهات الرقابية الرقابة المستمرة الدقهليه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تحديث بيانات خضراوات ديوان عام المحافظة طارق مرزوق محافظ الدقهلية مديرية التموين مدينة المنصورة

مواد متعلقة

جولة لوكيل تعليم الدقهلية لتفقد سير امتحانات صفوف النقل بإدارة غرب المنصورة

صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد

مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية (GAHAR)

وكيلة تضامن الدقهلية في زيارة لشربين وتجتمع لتنفيذ آليات برامج ومبادات وزارة التضامن الاجتماع

139383 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدوا امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

بـ 212 لجنة.. طلاب الصف الأول الثانوي في الدقهلية يؤدوا امتحان الرياضيات اليوم

إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى لتأهيل الكوادر البرلمانية بشباب الدقهلية

تفاصيل مصرع عنصر اجرامي واصابة وكيل ادارة المخدرات في مداهمة بالدقهلية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

الأهلي يرفع عرضه لتجديد حمزة علاء بإمتيازات جديدة