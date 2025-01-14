أخطاء في الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي بالقليوبية والتعليم تحقق

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تعليم القليوبية

شهد الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام لمادة الفلسفة السؤال الثالث نموذج ( أ ) بادارة شبين القناطر لامتحانات النقل القليوبية، أخطاء حيث فوجئ الطلاب بإجابة السؤال متكررة، وجرى إبلاغ الإدارة من شكوى الطلاب إلى الادارة التعليمة والتي أوصت بتوزيع درجات السؤال وتجري مديرية التربية والتعليم تحقيقا في هذا الأمر.

وكان قد أصدر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرار باحالة المتسببين عن وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي  للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لاكتشاف وجود خطأ في السؤال الرابع نموذج ج الذي أداه الطلاب منذ أيام.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه يقوم بجولات ميدانية  يومية وغرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  بالحرصالدائم علي مصلحة الطلاب.

وفي نفس السياق قام اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة لجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية،في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وقام  بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة ٢٥ يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.


وتابع  سير الامتحانات فى اللجان الامتحانية كما وجّه مدير تعليم القليوبية  تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.
واوضح مدير تعليم القليوبية إلى متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه المدارس حسب الامكانات المتاحة.

إدارة بنها التعليمية الامتحان الإلكتروني امتحان اللغة العربية تعليم القليوبية لجان امتحانات النقل

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