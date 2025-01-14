محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لغير القادرين وفرص عمل لذوي الهمم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال لقائه الدوري لخدمة المواطنين، على أهمية توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على تنفيذ توجيهات الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.



وجّه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والسكان بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الحرجة.

وشملت التوجيهات توفير جلسات علاج طبيعي وتخاطب لطفلتين تعانيان من ضمور في خلايا المخ وتأخر عقلي، بالإضافة إلى صيانة قوقعة أذن لطفلة، وتوفير "فلانشة كلوستوما" لرجل يعاني من استسقاء البطن. كما وجه ببحث إمكانية توفير علاج على نفقة الدولة لسيدة مصابة بسرطان الدم، وإجراء الكشف اللازم لرجل يعاني من ضعف النظر.

دعم اجتماعي ومعاشات للأسر المحتاجة

على صعيد الحماية الاجتماعية، كلف المحافظ وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة للحالات الأكثر احتياجًا.

كما شدد على دراسة إمكانية إدراج بعض الحالات تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وتوفير الدعم اللازم للفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات.

في إطار دعم الشباب وذوي الهمم، وجه المحافظ مسؤولي مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والفتيات في القطاع الخاص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. كما شدد على متابعة أوضاع العاملين في الشركات لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المحافظ على أهمية تمويل مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية لتحويلهم من متلقي مساعدات إلى منتجين معتمدين على أنفسهم.

تسهيلات للراغبين في ترخيص أكشاك

كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء مجالس المدن بدراسة طلبات المواطنين، خاصة ذوي الهمم، الراغبين في ترخيص أكشاك في القرى وأطراف المدن، مع تيسير الإجراءات وفقًا للوائح المعمول بها.



اختتم المحافظ اللقاء بتأكيده على أهمية تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة لها بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالبهم ضمن الأطر القانونية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتوفير حياة كريمة لأهالي الفيوم، من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة.