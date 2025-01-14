كان بيلعب..تفاصيل مصرع طفل غرقًا بنيل منشأة القناطر

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ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طفل غرقًا بنهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر.

كان بيلعب

وكشفت التحقيقات،  أن الطفل أثناء لهوه أمام منزله، سقط في المياه، ولقى مصرعه غرقا.

مصرع طفل غرقًا

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل نتيجة غرقه في قرية تابعة لمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لهوه أمام منزله، سقط في المياه، ولقى مصرعه غرقا.
 

تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية تفاصيل مصرع طفل تباشر النيابة العامة مديرية أمن الجيز منشأة القناطر

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