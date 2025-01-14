وكيل أوقاف الفيوم يتابع اختبارات فتح الكتاتيب ويشيد بإقبال المتقدمين

شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف.

الاختبارات التي تُجرى لليوم التاسع على التوالي عُقدت بمسجد ناصر الكبير في مدينة الفيوم، بحضور الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأثنى الدكتور الشيمي على انضباط المتقدمين وحرصهم على اجتياز الاختبارات، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير الذي يعكس وعي المجتمع بأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر المنهج الوسطي.

وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة تعمل على التوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج علمي معتدل يحافظ على النشء ويحميهم من الأفكار المتطرفة، التي تسعى الجماعات المتشددة لاستغلالها في بث أفكارها الهدامة.

واختتم الشيمي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الكتاتيب كحصن تربوي وتعليمي لتحصين المجتمع من أي فكر منحرف، مشددًا على أهمية استمرارية هذا النهج في مواجهة أي محاولات لاستغلال الدين في نشر التطرف.