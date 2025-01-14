حقيقة أم خيال.. هل يشتري إيلون ماسك "تيك توك"



تشهد ساحة التكنولوجيا العالمية تطورات مفاجئة مع مناقشات لبيع فرع "تيك توك" في الولايات المتحدة لإيلون ماسك، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك في وقت تواجه المنصة تحديات قانونية وأمنية حادة في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تغيّر وجه وسائل التواصل الاجتماعي.

قانون البيع وحظر "تيك توك"



بحلول 19 يناير 2025، تُلزم الولايات المتحدة شركة "بايت دانس" الصينية ببيع فرع "تيك توك" الأمريكي، وإلا ستواجه المنصة الشعبية حظرًا كاملًا.

هذا القرار يأتي في سياق مخاوف واشنطن من استخدام التطبيق للتجسس أو التلاعب من قبل الحكومة الصينية ومع 170 مليون مستخدم أمريكي، تصاعدت التوترات وصولًا إلى المحكمة العليا التي تميل غالبية قضاتها لدعم الحظر.

ماسك في الصورة



مصادر بلومبرغ أكدت أن مسؤولين صينيين بدأوا مناقشة خطط طوارئ تشمل إيلون ماسك كمشترٍ محتمل.

سيناريو يتمثل في شراء منصة "إكس"، المملوكة لماسك، لفرع "تيك توك" الأمريكي؛ ماسك، المعروف بقراراته الجريئة مثل شراء "تويتر" وتحويله إلى "إكس"، قد يكون الخيار الأنسب لإعادة تشكيل المشهد الرقمي الأمريكي.

مخاوف سياسية وأمنية



يعتبر الملف أكثر من مجرد صفقة تجارية، فقد أشار تقرير بلومبرغ إلى دور ماسك المتنامي في السياسة، خاصة مع دعمه العلني لدونالد ترامب.

وبالنظر إلى اهتمام ماسك بتطوير الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامات البيانات، قد تُثار تساؤلات حول تأثيره المتزايد على المجالات التكنولوجية والسياسية.

الصين بين المعارضة والتفاوض



رغم معارضة بكين وبايت دانس العلنية لبيع الفرع الأمريكي، يبدو أن الظروف تُجبرهما على دراسة خيارات بديلة.

السيناريوهات المطروحة تُظهر استعداد الصين للتعاون مع إدارة ترامب المُرتقبة، مما يضيف بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا للصفقة المحتملة.

تداعيات الصفقة المحتملة



إذا تمت الصفقة، ستُحدث تحولًا جذريًا في قطاع التواصل الاجتماعي، قد تصبح "إكس" قوةً غير مسبوقة، تجمع بين شبكة اجتماعية ضخمة وبيانات تُغذي تطورات الذكاء الاصطناعي، وعلى الصعيد السياسي، ستعزز الخطوة العلاقة بين ماسك والإدارة الأمريكية.



نفي تيك توك

نفت منصة "تيك توك" صحة تقارير إعلامية زعمت وجود مناقشات بين مسؤولين صينيين بشأن احتمال بيع أعمال الشركة في الولايات المتحدة للملياردير "إيلون ماسك". وأكدت الشركة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي نيوز"، أوضح متحدث باسم "تيك توك" أن فكرة بيع التطبيق لجهة أجنبية ليست مطروحة على الإطلاق، قائلًا: "لا يمكننا التعليق على الخيال".