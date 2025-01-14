انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم

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بوابة الفجر

شهدت مديرية أوقاف الفيوم انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والواعظات في مجال التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان. 

أقيمت الفعاليات بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد ناصر الكبير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

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حضر الدورة عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور عبد الكريم مصطفى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتورة أمل عاشور، مدير إدارة التثقيف الصحي، والأستاذة إيناس جبيلي، مدير فرع المجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى الشيخ محمد عثمان البسطويسي، منسق دورات تنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف.
افتتح الدكتور محمود الشيمي الدورة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على تطوير مهارات الأئمة والواعظات، ليس فقط من الناحية الدينية، بل في مواجهة القضايا العصرية والمجتمعية التي تهم الأسرة المصرية.

في محاضرته، أوضح الدكتور عبد الكريم مصطفى أن تنظيم الأسرة يستند إلى مبادئ شرعية ثابتة في القرآن والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى التوازن بين عدد الأبناء والقدرة على رعايتهم صحيًا وتعليميًا. كما استشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد أهمية صحة الأم والطفل وأثر ذلك على قوة المجتمع.

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تناولت الدكتورة أمل عاشور أهمية التخطيط الأسري والمباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل. كما شددت على دور التعليم في بناء أسر قوية وسوية، محذرة من الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتيات. وأثنت على جهود وزارة الأوقاف في رفع وعي الدعاة وربط القضايا المجتمعية بالدين.

من جانبها، تناولت الأستاذة إيناس جبيلي أثر الزيادة السكانية على التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة يعدّ ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشادت بدور علماء الأوقاف في توعية المجتمع بهذه القضايا.
اختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة للتصدي للتحديات السكانية وتطوير الوعي المجتمعي. تأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالأسرة المصرية وتعزيز القيم الصحية والاجتماعية.

أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي المركز الثقافي الإسلامي عبد الكريم مصطفى للأئمة والواعظات محمود الشيمي مديرية اوقاف الفيوم مسجد ناصر الكبير

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