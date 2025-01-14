وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد أعمال البناء بمسجد النقشبندي

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية شملت متابعة سير أعمال البناء بمسجد النقشبندي بقرية دار السلام التابعة لإدارة أوقاف طامية ثان.

وحرص الدكتور الشيمي خلال زيارته على الاطلاع على تفاصيل الحالة الإنشائية للمسجد، ومتابعة مدى التزام العاملين بالمواصفات الهندسية والمعايير التي تضمن اكتمال البناء بأفضل صورة ممكنة. كما وجه معاليه بضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال مع ضمان الالتزام بالجودة والدقة في التنفيذ، تحقيقًا لتطلعات الوزارة في خدمة المساجد وروادها.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من كافة القائمين على أعمال البناء، من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين، مثمنًا تفانيهم في إعادة تأهيل بيوت الله لتصبح منارات للعلم والإيمان، وتحتضن المصلين بروحانية وأمان. كما أكد أن تطوير المساجد يأتي في إطار رسالة الأوقاف لتكون بيوت الله نموذجًا للنظافة والتطوير والرحمة، تخدم جميع أبناء الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن مسجد النقشبندي يعد واحدًا من المشاريع التي توليها وزارة الأوقاف اهتمامًا خاصًا في إطار خطتها لتطوير وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية.