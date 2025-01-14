الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالفيوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

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بوابة الفجر

تستمر وزارة الأوقاف في جهودها المبذولة لإعمار بيوت الله -عز وجل- في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن تُفتتح مديرية أوقاف الفيوم مسجدين جديدين يوم الجمعة القادمة، بعد أن تم تجديدهما بالكامل.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبمتابعة وإشراف فضيلة الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم.

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المسجدان هما:

1. مسجد المائتين في قرية البسيونية، مركز الفيوم.


2. مسجد السيدة خديجة في قرية منشأة كمال، مركز الفيوم.

 

وتسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة ملائمة للعبادة للمواطنين، تعزيزًا لدور المساجد في نشر القيم الدينية والاجتماعية.

 

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