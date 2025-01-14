محافظ القليوبية يشهد إزالة 3 أدوار مخالفة في بنها بمنطقة الفيلل

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم عملية إزالة ثلاثة أدوار مخالفة في أحد الأبراج السكنية بمنطقة الفيلل بمدينة بنها.

يأتي ذلك في إطار حملات المحافظة المكثفة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة للقانون.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، خلال جولته الميدانية على موقع الإزالة، حرص المحافظة على تطبيق القانون حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان سلامة المواطنين. مشيرًا إلى أن الادوار التي تم إزالتها كانت مقامة دون ترخيص وبشكل مخالف للقوانين المعمارية، مما يشكل خطرًا داهمًا على سلامة السكان.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي بكل حزم للمخالفين للقانون.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة، وستواصل جهودها للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي مخالفات قد تعرضهم للخطر.

جاء ذلك بحضور كلا من اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الامن لشئون الامن واللواء مجدي عبد العال رئيس مدينه بنها وعدد من الأجهزة الأمنية.

إزالة أدوار مخالفة

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