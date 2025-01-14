مصرع طالبة جامعية وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب أجري صندوق بطريق بحيرة قارون بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 12 بينهم 9 طالبه كانوا في طريقهم لأداء امتحانات نصف العام في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" محمله بالركاب وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة،

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجري صندوق محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين  .

مصرع طالبة وإصابة 12 بينهم طالبه


وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين بينهم 9 طالبه بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي ذاته تحت جهات التحقيق.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

 

 

 

 

 

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