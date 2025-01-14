طاقم تحكيم كاميروني بقيادة جينوت فرانك بيتو لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم كاميروني بقيادة جينوت فرانك بيتو لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي  ، فيما يقوم عبدو ميفري  بمهام الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

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