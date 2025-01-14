لمعاناته من الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص للظهير الأيسر بالزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


عاد محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لمعاناته من الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص للظهير الأيسر بالزمالك


وخاض محمد حمدي تدريبات الكرة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه، ولكن دون التحامات بناء على تعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

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وكان الظهير الأيسر تعرض للإصابة في الضلوع خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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