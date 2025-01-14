مصرع شاب وإصابة اخر في حادث تصادم بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقى شاب يبلغ من العمر 22عاما  مصرعه، بينما أصيب آخر بإصابة بالغة بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وذلك إثر وقوع حادث تصادم على طريق طاميه الروضه الزراعي بين سيارة نقل وتوك توك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي،والمصاب إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة،


تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بوقوع مصادمة على طريق طاميه الروضه الزراعى ووجود مصاب ومتوفى.


وبالإنتقال والفحص تبين، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، وذلك بسبب السرعة الزائده ونتج عنها وفاة شاب يدعي " احمد.أ " 22 عاما واصابه " م.ع" 24عاما مقيمين بقرية الروضه بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفي الفيوم العام،

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم. 

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم مصرع شاب إصابة شاب في حادث حادث تصادم طاميه

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