خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 

تشمل مخالفات المرور مجموعة من الأفعال غير القانونية أثناء القيادة، مثل تجاوز السرعة المحددة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها.

 

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك التأكد من المخالفات المرورية عبر الخطوات التالية:

١. قم بزيارة موقع الإدارة العامة للمرور في بلدك.


٢. اختر خيارًا عن المخالفات أو خدمات المرور الإلكترونية.


٣. قم بالضغط على رقم لوحة السيارة ورقم الرخصة إذا كان ذلك مطلوبًا.


٤. اتبع الخطوات التالية على الموقع الإلكتروني الجديد على الجرائم والتفاصيل المتعلقة بها.

 


الأشياء الشائعة على مخالفات المرور تشمل:

تجاوز السرعة المحددة.
تجاوز إشارة المرور الحمراء.
الصليب الأبيض أو الخط المتقطع دون الحق في الكلمة.
عدم اثارة حزام الأمان.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة دون استخدام سماعات الرأس اللاسلكية.
مُصمم تحت تأثير الكحول أو الكحول.
عدم ركن السيارة في المكان المخصص.
ركن السيارة في مكان غير سيء به.
تُفرض غرامات مالية على المخالفين عادة، وتختلف هذه الغرامات حسب نوع المخالفة والقوانين المحلية. يُفضل دائمًا لقوانين المرور والقيادة بأمان وسلامتك سيئة للغاية بالنسبة للآخرين على الطريق.

حوادث الفجر استخدام الهاتف المحمول استعلام عن المخالفات المرورية استعلام عن المخالفات الاستعلام عن المخالفات الإدارة العامة للمرور الاستعلام عن المخالفات المرورية

مواد متعلقة

سحب 1112 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت

الفيسبوك كشفه.. القبض على قائد سيارة متهم بطمس لوحاتها المعدنية بالقاهرة

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 5 لصوص بضربة أمنية بالقاهرة

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المأذون "المزيف" في النزهة

فرص سفر وهمية.. تجديد حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر

الأكثر قراءة

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

يلا شوت بث مباشر ليفربول×نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون تقطيع