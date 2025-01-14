جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 5 لصوص بضربة أمنية بالقاهرة

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة.
 تم ضبط سائق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة " فنطاس " حال توقفها بموقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.
كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عابدين دون تراخيص.. وبمناقشته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.
وتم كذلك ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما باستدراج شخص إلى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بالإكراه.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالي.
كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه باستدراج آخر واحتجازه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه عقب التعدي عليه بالضرب.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المُستولى عليه.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإستيلاء على السيارة الأجهزة الأمنية أسلاك الكهرباء التعدي عليه بالضرب التجمع الخامس

مواد متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المأذون "المزيف" في النزهة

فرص سفر وهمية.. تجديد حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر

حادث تصادم مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شخص وإصابة 4 أخرين ببدر

خلافات أسرية.. قرار قضائي ضد المتهم بالشروع في قتل زوجته بالحدائق

سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بشوارع عين شمس

رخصة مزورة.. استمرار حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

السوشيال ميديا كشفته.. ضبط المتهم بربط "كلب" من عنقه في المطرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

يلا شوت بث مباشر ليفربول×نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون تقطيع