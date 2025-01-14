جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 5 لصوص بضربة أمنية بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة.

تم ضبط سائق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة " فنطاس " حال توقفها بموقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عابدين دون تراخيص.. وبمناقشته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.

وتم كذلك ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما باستدراج شخص إلى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بالإكراه.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالي.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه باستدراج آخر واحتجازه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه عقب التعدي عليه بالضرب.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المُستولى عليه.