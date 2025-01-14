ننشر أسماء ال 12 مصاب بحادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالفيوم

حصل موقع "الفجر" علي أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق" الذي وقع اليوم الثلاثاء، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والذي راح ضحيته مصرع طالبه جامعية وإصابة 12 آخرين، وجاءت بياناتهم كالتالى

هم " محمد عبدو محمد عبد اللطيف 28سنه، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري مع جروح قطعية بفروة الراس واليد اليمني، وروميساء سعيد محمد قاياتي 19سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسيد سعيد السيد 21سنه طالب جامعي مصاب باشتباه اصابه بالعمود الفقري، وشعبان بدر محمد، 19سنه طالب جامعي، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، وخالد عيد عبدالله علي 19سنه، طالب جامعي، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج،وجرح قطعي بفروة الراس، واسلام عاطف فوزي سيد، 20سنه، طالب جامعي، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه اصابه بالحوض مع كدمات شديده بالوجه والجانب الأيمن، واشتباه اصابه بالعمود الفقري، وعمر سعيد محمد علي، 65عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجروح متفرقة بالجسم،

وخمس آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم مجهولي الهويه والسن، ووفاة اسراء سعيد محمد قاياتي، 20سنه.

البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجري صندوق محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين .

مصرع طالبة وإصابة 12 بينهم طالبه



وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين بينهم 9 طالبه بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي ذاته تحت جهات التحقيق.



تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث