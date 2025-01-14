رئيس مركز ومدينة سيوة يلتقي بأعضاء الجمعية الزراعية

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رئيس مدينة سيوة وأعضاء
رئيس مدينة سيوة وأعضاء الجمعية الزراعية

 

التقى اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينه سيوة صباح اليوم وبحضور محمد بكر نائب رئيس المركز  وراشد ابراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بسيوة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
في بداية القاء حرص مجلس إدارة الجمعية على تقديم التهنئة لرئيس المركز علي منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية سائلين المولي عز وجل أن يوفقة في مهام عمله ويسدد خطاه في خدمة الوطن والمواطنين 
كما طرح أعضاء الجمعية المشاكل والعقبات التي تعاني منها الجمعية  منها عدم توفر المستلزمات والمبيدات الخاصة بالزرعات القائمة إذ توجد في الاسواق المحلية  مستلزمات رديئة ومن مناشئ غير جيدة بينما في السابق كانت وزارة الزراعة توفر مستلزمات من مناشئ عالمية ذات جودة ممتازة  كما تم مناقشة سبل دعم موارد الجمعية وكيفية دعم المزارع السيوي،
واكد رئيس المركز على أهمية التعاون بين مجلس المدينه والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية، ووعد بتقديم كل ما يمكنه من المساعدة للنهوض بالجمعية.

الأسواق المحلية الجمعية الزراعية القيادة السياسية رئيس مجلس صباح اليوم وزارة الزراعة

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