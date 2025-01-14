"بعد حصولها على الاعتماد "رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء احتفالية قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بمستشفيات جامعة أسيوط؛ بنجاح معامله الطبية الرئيسية في الحصول علي اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP)؛ كأول معامل على مستوى الجامعات المصرية تنجح في الحصول على هذا الاعتماد الدولي الرفيع، وهي؛ معامل الباثولوجيا الإكلينيكية، وبنك الدم بالمستشفى الرئيس، ومعمل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة

ويأتي هذا الاحتفال؛ تكليلًا لنجاح هذه المعامل في تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة عالميًا، وتقديرًا لجهود كافة الأطقم الطبية والإدارية القائمين عليها، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل، ورئيس وحدة النزف والتجلط، ورئيس معمل ووحدة بنك الدم بمستشفي صحة المرأة الجامعي

وحضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبد المولي نائب رييس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسى والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، وبمشاركة لفيف من عمداء الكليات، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمعامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وممثلي شركة سيمنز شركاء النجاح للقسم

واستهل الدكتور المنشاوي كلمته، عبر فعاليات الاحتفال؛ بتقديم بالغ التهنئة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ لحصول معامل التحاليل الطبية التابعة له علي هذا الاعتماد العالمي، الصادر عن كلية علماء الأمراض الأمريكيين، والذي يمثل قيمة مضافة لتلك المعامل، وكذلك لمستخدمي الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، وهو ما يعكس الثقة التي تحظي بها هذه المعامل فى صحة نتائج التحاليل، والوصول إلى أفضل سبل تشخيص، وعلاج الأمراض فى أقل وقت.

وأوضح رئيس الجامعة إن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية استطاع علي مدار سنوات طويلة؛ وضع حجر أساس قوي، وانطلاقة قوية مكّنته من الحفاظ علي صدارة المعامل الطبية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث حصلت المعامل التابعة له -من قبل- على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك عام 2022 وكما حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR عام 2023 وهذا يؤكد حجم الجهد المبذول، والمهنية العالية من جانب القائمين على المعامل بمستشفيات جامعة أسيوط، ومجهوداتهم في تقديم خدمات مميزة لمرضى صعيد مصر.

وأكد الدكتور المنشاوي على إن هذه الاعتمادات تؤكد كفاءة العنصر البشري، والقائمين على المراحل المختلفة من سحب العينات، ووصولًا إلى إصدار النتائج، لافتًا إلي أن هذا التوجه الإيجابي، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنمية مؤسساتها الصحية، والاهتمام بملف الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.



وتابع الدكتور المنشاوي عبر كلمته إن جامعة أسيوط قوية وعريقة منذ نشأتها، وتم التخطيط لها بطريقة علمية سليمة، كما توالي علي قيادتها كوادر عظيمة نجحوا في إضافة الكثير من الإنجازات في شتي المجالات العلمية، والطبية، آملًا المحافظة علي هذه النجاحات المتفردة، والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الجامعة، والتي عززت مكانتها بفعالية في الأوساط العلمية والأكاديمية المختلفة؛ إقليميًا، ودوليًا

وأعرب الدكتور علاء عطية؛ عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط، والذي يؤكد حرصها على تقديم رعاية صحية شاملة، ومتميزة للمستفيدين، والمترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية؛ من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، مثمنًا جهود كافة الأطقم الطبية والإدارية، الذين ساهموا بجهودهم في الوصول لهذا الإنجاز المهم، والتواجد بقوة وكفاءة في طليعة المعامل الجامعية المصرية.

وأكد الدكتور هشام عبد الرحيم على إن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يُعد واحدًا من أكبر وأعرق المعامل الطبية داخل الجامعات المصرية، والذي يتميز بفريق جودة واعتماد؛ يتمتع بأداء احترافي، ومتقن من ذوي الخبرات التراكمية الكبيرة، والذي يعمل علي استمرارية التحديث الذي يواكب التطور المتسارع في آليات التحاليل الطبية العالمية، لافتًا إلى أنه بفضل جهود كافة القائمين عليه تم الحصول علي ثلاث شهادات اعتماد دولية، هي؛ EGAC GAHAR، ومؤخرًا CAP، والتي تعد أرفع شهادة اعتماد في العالم، وتعتبر المعايير الخاصة بها هي الأكثر صرامة في مجال التحاليل الطبية.

وأشار رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية إلي أن معامل القسم تقدم خدماتها العديدة لمنطقة جغرافية كبيرة داخل جمهورية مصر العربية، كما تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة؛ للكشف المبكر عن فيروس سي، فضلًا عن الخدمات التشخيصية لأفراد المجتمع الجامعي، موضحًا الدور الكبير الذى تقوم به المعامل فى الأبحاث الطبية، والنشر العلمى، ومواكبة كل ما هو حديث فى مجالات التحاليل الطبية، ومتطلبات الجودة والاعتماد، والسلامة والصحة المهنية

وشهد ختام الاحتفال؛ إهداء درع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل

وكما شهد الاحتفال تكريم رؤساء الوحدات بالقسم، وهم: الدكتورة حنان عمر رئيس وحدة الكيمياء، والدكتورة سهير كامل رئيس وحدة المناعة، والدكتور محمد زكريا رئيس وحدة البكتريا، والدكتورة إيمان نصر رئيس وحدة بنك الدم، والدكتورة فاطمة هلباوي رئيس وحدة الهيماتولوجي، هذا بالإضافة إلي تكريم نواب رؤساء الوحدات بالقسم.

وكماأهدي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ درع تكريم لشركة سيمنز التي قدمت دعمًا كبيرًا طوال هذه الرحلة، وتكريم لفيف من ممثليها، وهم الدكتور رأفت الشيمي، والدكتور باسل ممدوح، والدكتور سعيد جوهر، والمهندس محمد مصطفي، والمهندس مهران طه، والدكتور أحمد نادي