تعليم الفيوم: مصابي حادث يوسف الصديق طلاب جامعيين لا يتبعون المديرية

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الدكتور خالد قبيصي
الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطلاب المصابين بحادث يوسف الصديق طلاب بجامعة الفيوم، ومن هم دون السن الجامعي يتبعون المعاهد الأزهرية، وليس من بينهم أي مصاب بمراحل التعليم التابعة لإدارة يوسف الصديق أي مصاب.
 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن الامتحانات بمدارس يوسف الصديق تسير في هدوء تام، وتم التشديد علي رؤساء اللجان بتوفير جو من الراحة والطمأنينة للطلاب، واتخاذ كل طرق الحيطة والحذر لمنع الغش.
 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة
كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بانقلاب سيارة أجري محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين منهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي ذاته تحت تصرف النيابة العامة.


وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الحداث، وتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

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