لا يعاني نفسيًا.. تأييد حكم الإعدام على قاتل جاره بالفأس في الفيوم

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مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم بتأييد حكم الإعدام على المتهم "حسام. ر " المتهم بقتل جاره بالفاس بقريه الإعلام بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم.

 

وكانت محكمة الجنايات بالفيوم قد أصدرت حكما بإعدام المتهم في سبتمبر الماضي، فيما أكد المستشار أدهم أبو زكري، رئيس المحكمة التي قضت بحكم الإعدام أن المحكمة لم تجد سبيلا للرحمة به أو الرأفة معه.


وقال المستشار رئيس المحكمة قبل لحظات من الحُكم بإعدامه، إن المتهم كان مُدركًا لأفعاله، وتمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجريمة، مضيفا أنه كان مُحافظًا على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب جريمته.


تعود تفاصيل القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، إلى يوم الثالث من مارس 2023، حيث قام المتهم حسام رمضان أحمد (38 عامًا) المقيم في قرية الإعلام بمهاجمة جاره، سيد عويس خلف (43 عامًا)، محامي، مستخدمًا فأسًا ليلقي به على رأسه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، مما أسفر عن وفاته على الفور. وقد تم توثيق الحادث بكاميرا مراقبة التي التقطت فيديو للواقعة.


وفي كمين قاده المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تم القبض على المتهم الذي ادعى الجنون، لكن مستشفى الأمراض النفسية والعقلية أكدت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.

 

 

 

 

 

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