حملة مكبرة لمتابعة رخص الفنادق والكامبات وإزالة الإشغالات بميدان السوق بسيوه في مطروح

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التأكد من سلامة التراخيص
التأكد من سلامة التراخيص بسيوة

  نفذت صباح اليوم إدارة الرخص ومسئول الإشغالات حملة تفتيشية على الأسواق والفنادق والكامبات السياحية،حيث تم المرور على  عدد من الفنادق والكامبات والكافتريات  حيث تم فحص رخص التشغيل  و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  المخالفين.
ومن جانبه وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة شدد  على  إدارة الرخص ومسئول الإشغالات  باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.

تأتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  وفى إطار إحكام الرقابة الميدانية  على الأسواق والفنادق والكافتريات  والكامبات السياحية وبناء علي تعليمات  اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة.

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