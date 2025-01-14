بورتوريكو تحتمي بترامب من فنزويلا

دعت حاكمة بورتوريكو جينيفر غونزاليس، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرد بسرعة على تهديدات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بخصوص "غزو الجزيرة".

وأشارت إلى أنه "بعد أيام قليلة من إجراء حفل تنصيب غير شرعي في محاولة يائسة للتشبث بالسلطة في فنزويلا، اقترح الدكتاتور الاشتراكي نيكولاس مادورو علنا غزو بورتوريكو".

وقالت حاكمة بورتوريكو، وهي دولة حرة مرتبطة بالولايات المتحدة: "أنا واثقة من أن إدارتكم القادمة سترد بسرعة وتوضح لنظام مادورو أن الولايات المتحدة، تحت قيادتكم، ستظل تحمي الأرواح والسيادة الأمريكية، ولن تخضع لتهديدات الدكتاتوريين الصغار والقتلة".

وفي وقت سابق، قال مادورو أمام مئات الناشطين اليساريين خلال مؤتمر مناهض للفاشية في كاراكاس: "كما لديهم في الشمال أجندة استعمارية، لدينا نحن أجندة تحرير، إن حرية بورتوريكو معلقة وسوف نحققها مع قوات البرازيل".