محافظ الأقصر يقرر تبعية معديات الأهالى وكافة المرافق الخاصة بجزيرة أرمنت الحيط لإشراف مجلس المدينة

أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قرارا بتبعية كافة معديات الأهالى وكافة المرافق الخاصة بجزيرة أرمنت الحيط للإشراف عليها من قبل مجلس مدينة أرمنت، وذلك لضمان تقديم خدمة لائقة بالمواطنين ومراقبة تعريفة الركوب بكافة المعديات وعدم التلاعب بها، موضحا أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة بالكامل لمرسى معدية الأهالى لجزيرة أرمنت، كما سيتم الدفع بلانشات للتوصيل إلى جزيرة أرمنت لحين سحب معدية الأهالى من قبل الترسانة البحرية لتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لها، وذلك لرفع كفاءتها والتأكد من سلامة وجودة محركاتها.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الأقصر بمركز ومدينة أرمنت، حيث استقل معدية الأهالى متوجهًا لتفقد جزيرة أرمنت الحيط والاستماع لمطالب وشكاوى الأهالى بالجزيرة وبحث آليات حلها بما يتناسب مع القانون.

و أستعرض أهالى جزيرة أرمنت مطالبهم وشكواهم التى تعكس الاحتياجات الأساسية لهم، والتى تضمنت عدم وجود مكتب بريد لصرف المعاشات واقترح الأهالى وجود ماكينة صراف آلي ATM لحين إنشاء مكتب بريد، كما طالبوا برصف وتمهيد وتوسيع الطرق الداخلية للجزيرة لتيسير الحركة المرورية ومنع وقوع حوادث.

كما طالب الأهالى بدعم مشروعات توصيل شبكة ومواسير مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق المحرومة لإنهاء أعمال الرصف تباعًا، وإنهاء أعمال عزل الأسلاك المكشوفة الخاصة بأعمدة الكهرباء والإنارة لضمان السلامة العامة، وأوضح المواطنين حاجتهم لتوفير موافقات غير محددة بفترات لصرف علاج الإمراض المزمنة نظرًا لظروف بعد الجزيرة وصعوبة المواصلات منها وإليها.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه سيتم بحث إمكانية إنشاء مكتب بريد بها، والإنتهاء من توسيع ورصف الطرق الداخلية للجزيرة، ذلك إلى جانب دراسة تفعيل الإسعاف النهرى لتقديم خدمات الإسعاف للأهالى.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء أ.ح هشام الشيمى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت وعلى سيد رئيس مدينة الطود والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

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