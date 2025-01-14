"حميات المنصورة" تفوز بالمركز الأول فى " ماراثون مستشفيات الحميات "

محافظات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم  ، انطلاق ماراثون مستشفيات الحميات والذى يعد الأول منه نوعه  والذى يهدف لتحفيز الكوادر الطبية على الإبداع، وزيادة قدرتهم العلمية والجاهزية المهنية.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة وإدارة الحميات بمديرية الصحة ويحضور الدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات والدكتور محمد الرفاعى مدير مسستشفى "حميات المنصورة "
 

شارك بالماراثون عدد من مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة  حيث عرضت كل مستشفي حالة من حالات الحميات التى استقبلتها وطرق العلاج المستخدمة وفاز بالمركز الأول حميات المنصورة تليها حميات الزقايق وبالمركز الثالث حميات المحلة.

وأشادت  لجنة تحكيم مكونة الدكتور وليد الشربيني استاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة جامعة المنصورة والدكتور شريف علام من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بوزارة الصحة والدكتور عماد بلح استشاري الحميات بدمياط  بحسن تنظيم اللقاء، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.

وقام وكيل الوزارة فى ختام الماراثون بتقديم شهادات تقدير للمستشفيات الفائزة مهنئًا حميات المنصورة لفوزهم بالمركز الأول منوهًا إلى أهمية  تكرار هذه الفعاليات العلمية لتبادل الخبرات  وتعزيز روح التنافس بين الفرق الطبية.

استاذ ورئيس قسم إدارة العامة الادارة العامة الكوادر الطبية الفرق الطبية الفعاليات المركز الثالث المؤتمرات العلمية الموضوعات بالمركز الثالث بالمركز الأول المستخدم تبادل الخبرات المنصورة شهادات تقدير لجنة تحكيم

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: تشغيل آلية عرض أسعار الخضروات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية في 13 منفذ

جولة لوكيل تعليم الدقهلية لتفقد سير امتحانات صفوف النقل بإدارة غرب المنصورة

صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد

مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية (GAHAR)

وكيلة تضامن الدقهلية في زيارة لشربين وتجتمع لتنفيذ آليات برامج ومبادات وزارة التضامن الاجتماع

139383 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدوا امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

بـ 212 لجنة.. طلاب الصف الأول الثانوي في الدقهلية يؤدوا امتحان الرياضيات اليوم

إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى لتأهيل الكوادر البرلمانية بشباب الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

الآن: بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

يلا شوت بث مباشر ليفربول×نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون تقطيع