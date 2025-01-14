"حميات المنصورة" تفوز بالمركز الأول فى " ماراثون مستشفيات الحميات "

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم ، انطلاق ماراثون مستشفيات الحميات والذى يعد الأول منه نوعه والذى يهدف لتحفيز الكوادر الطبية على الإبداع، وزيادة قدرتهم العلمية والجاهزية المهنية.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة وإدارة الحميات بمديرية الصحة ويحضور الدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات والدكتور محمد الرفاعى مدير مسستشفى "حميات المنصورة "



شارك بالماراثون عدد من مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة حيث عرضت كل مستشفي حالة من حالات الحميات التى استقبلتها وطرق العلاج المستخدمة وفاز بالمركز الأول حميات المنصورة تليها حميات الزقايق وبالمركز الثالث حميات المحلة.

وأشادت لجنة تحكيم مكونة الدكتور وليد الشربيني استاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة جامعة المنصورة والدكتور شريف علام من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بوزارة الصحة والدكتور عماد بلح استشاري الحميات بدمياط بحسن تنظيم اللقاء، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.

وقام وكيل الوزارة فى ختام الماراثون بتقديم شهادات تقدير للمستشفيات الفائزة مهنئًا حميات المنصورة لفوزهم بالمركز الأول منوهًا إلى أهمية تكرار هذه الفعاليات العلمية لتبادل الخبرات وتعزيز روح التنافس بين الفرق الطبية.