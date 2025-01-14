وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل ممثلي "إرادة شباب مصر"

استقبل الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلي كيان "إرادة شباب مصر" بمكتبه، حيث قدموا التهنئة لسيادته بمناسبة توليه المنصب.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأهداف والخطط المستقبلية للكيان، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الأستاذ عادل فهمي على أهمية مشاركة الكيانات الشبابية في الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الإدارة المركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وأشار فهمي إلى أن توجيهات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تأتي في إطار تقديم الدعم الكامل للكيانات الشبابية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي والمساهمة في التنمية الشاملة.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية المبادرات الشبابية وتشجيع العمل التطوعي والخدمي داخل مراكز الشباب، مؤكدًا على دورها في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع. وأعرب عن حرص الوزارة على توفير البيئة الملائمة لهذه الكيانات لتنفيذ خططها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية ودعم جهودهم للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مشرق للمجتمع.