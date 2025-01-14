نائب محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدات صحة وطب الأسرة

تابع الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، من خلال مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات والخطوات المتعلقة بتنفيذ بعض التوصيات التي وجه بها خلال زيارة نائب وزير الصحة، الدكتورة عبلة الألفي، الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تفقد عدد من وحدات طب الأسرة بمركزي الفشن وببا، في إطار متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

وخلال تواصله مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الصحية، اطمأن نائب محافظ بني سويف، على انتظام وسير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية بوحدة طب الأسرة بقرية منية الجيد التابعة لإدارة صحة ببا، والوحدة الصحية بنزلة حنا بإدارة الفشن، كما تم التأكد من انتظام تقديم الخدمات بأقسام وعيادات الوحدتين، ومعالجة بعض الملاحظات التي تم توجيهها أثناء الزيارة، إلى جانب متابعة أعمال دهان واجهة الوحدة الصحية بنزلة حنا.

وأكد نائب محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل، مشيرًا إلى الدور الحيوي لوحدات طب الأسرة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والتوعية ببرامج تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة العاجلة التي أقرتها وزارة الصحة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.