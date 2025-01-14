جرائم النصب والاحتيال.. استمرار حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه

حوادث
محكمة
محكمة

 
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة". كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، إضافة إلى شراء سيارات.

وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

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