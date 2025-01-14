بسبب سيجارة.. تطور جديد ضد المتهمين بقتل شاب في روض الفرج

حوادث
جثة
جثة


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم حول «سيجارة» تحتوي على مواد مخدرة بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب «سيجارة محشوة بالحشيش المخدر»، وأقدم اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطاه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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