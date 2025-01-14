مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار في بدر.. والنيابة تصرح بالدفن



صرحت نيابة الشروق وبدر بدفن جثة سيدة عثروا عليها ملقاة أسفل عقار بشوارع مدينة بدر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أسفل أحد العقارات بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني، بمدينة بدر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وبالتحريات وجمع المعلومات تبين سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وأسرة السيدة للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاتها من عدمه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.