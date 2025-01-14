الكشف رد فعل كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة من برشلونة

كشفت صحيفة° ريليفو الإسبانية عن كواليس الهزيمة من برشلونة بنتيجة خمس أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

كان قد تخطى برشلونة فريق اتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، اما ريال مدريد ففاز على فريق اوساسونا بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي.

شهدت مباراة الكلاسيكو أداء قوي ومذهل وسيطرة في أغلب الفترات لفريق برشلونة، وتألق ملفت من لامين يامال ورافينيا وجافي تم ترجمة ذلك إلى فوز عريض ولقب.

كواليس الهزيمة من برشلونة

‏كارلو أنشيلوتي أكد للمقربين منه بعد ظهر يوم الاثنين أنه تجاوز بالفعل خسارة الكلاسيكو وأنه مستعد لمواصلة المعركة.

الايطالي سوف يسعى لمحاولة الحصول على تعزيزات خلال هذا الشهر بينما النادي يفضل التحرك خلال الصيف لكنه لن يستسلم.